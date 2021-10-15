高雄鹽埕區「城中城」深夜惡火奪46條人命，另造成41人受傷，是高雄史上最慘烈火災事故。由於「城中城」屬於40年老舊商住混合大樓，也讓不少住在老公寓的民眾擔心逃生設備是否齊全。一位網友因此考慮購買「逃生用繩梯」以防萬一，引起熱議。

高雄城中城大火之所以造成重大傷亡，除了住戶行動不便外，老舊又欠缺保養管理的大樓內部，更增加逃生困難。一位網友在PTT《WomenTalk》指出，自己舊居住在老舊公寓，已經買了兩顆火災警報器，但還是很怕死，打算再買個逃生繩梯。若遇火災發生，便可將繩梯扣在外牆冷氣架上，從三樓爬到一樓，「這樣夠安全嗎？還是買滅火器比較實用？」

對此，卻有網友認為，繩梯沒有想像中好用。「繩梯很難爬喔，要有心理準備」、「繩梯你會先摔死…繩梯是軟的，一堆人以為很好爬」、「別傻了，除非你平常有練，不然到時候根本不敢爬」、「還不如買個氧氣罩」。

不過，也有網友指出，「大多數人是被濃煙嗆死不是被火燒死，很多案例是高樓層沒地方跑，關上門塞緊門縫安然等到消防隊救援的，急著衝上衝下樓死得最快」、「看火勢多大，濃煙出來還是躲起來等救援」、「不要買也不要用，真火災，先確保濃煙有無進屋，沒濃煙乖乖在房間等雲梯車就好，你搞繩梯更危險，反拖累消防」。