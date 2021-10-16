【愛傳媒程富陽專欄】羅潯德（LO Hsun-te）先生，是台灣旅比利時的華僑友人，居住的地區正是比國首府布魯塞爾；說羅先生是友人，似乎有點唐突，因為10月14日宴請他與其夫人賢伉儷的狐群朋友，也都是首次與他們第一次碰面；但中華文化向來講究：「有朋自遠方來，不亦樂乎。」因此，當悦公發起設宴為遠方歸國的華僑友人洗塵，狐友們都興緻高昂。

席上受邀的另一位嘉賓，卻是民國70年曾在國軍最前線東引救國軍的「東引日報」服務過，當年他以一個新聞兵的位階，奉命負責編撰一期《東引畫刊》，既讓國軍前線整軍備戰的現況展現國人眼前，也令他的長官對他刮目相看，他就是後來服務過國內許多新聞單位的資深媒體人陳膺天兄；爾後，他更轉攻略兩岸旅遊業，並發表相關評論，我常在網路上被他筆下流瀉著渾然天成的文章所驚艷；其文恍若一泓無所罣礙的清泉，直沁人心，讓人不禁捧讀再三，猶勝佳釀；今日，他更拎了瓶金門醇高與會，讓這頓餐敘還未開席，卻已是酒香四溢。

而之前對定居海外羅先生夫婦的認識，雖僅是偶在Fb上的飛鴻瞬瞥，但深覺他倆老氣質優雅，無論家族齊聚唱和，或自駕旅覽異國，或下筆抒懷己見，或閒情悠然獨白，其後所分享的圖片與筆觸，都泛有一股璧坐璣馳，哀梨并剪的溫馨細膩，其所議論的台灣時勢或國際世局，更都透露出一絲洞若觀火，管窺蠡測的前瞻。

對身居海外四十載，卻時刻不忘對中華民國存著一份深層的關懷，我只有敬佩兩字言之，14日藉他倆歸國返鄉之際，能得悦公邀宴聚敘，話聊海外餘興，實在是難得的緣分；而在話聊中，方得知羅嫂鄭大姐，竟是我政戰12期音樂系的學姐，真讓人頓興一股「人生到處知何似，恰似飛鴻踏雪泥。」的懷感。

14日與宴的，除了羅先生賢伉儷坐上主賓位置，邀宴的悦公與黃姐自當首座，而資深媒體人姚老與膺天兄、左公、六爺濟翔、小南哥、鄢姐與智榮博士則依序列座，而我亦榮幸忝列末座；當然，對狐群而言，座次只是佳餚未上桌前的形式禮貌；俟悦公簡單的賓客介紹後，菜餚一端上桌，大家也就瞬間轉為「杯箸與樽酒齊飛，話興共笑談一色」的繽紛秋顏；既對酒當歌，也餚核盡興，大家仿彿親若近鄰，勿需奢求遠親！

其實，14日也巧逢重陽佳節，眾友雖沒登高望遠，卻也迎來遠方友人聚敘的溫馨喜悅；我們雖沒如傳說中，也喝盅菊花酒以祈在重陽避禍，但我們卻淺酌了膺天兄攜來的金門純高，也讓幸福指數破表。據《舊唐書》記載，王勃的《滕王閣序》就是在重陽節這一天，受值洪州都督閻伯嶼邀宴寫出來的，我們自然沒有王勃的大才，能在頃刻之間，寫出「⋯人杰地靈，徐孺下陳蕃之榻。雄州霧列，俊采星馳。臺隍枕夷夏之交，賓主盡東南之美。」這樣的曠世巨作。

不過，今日在台北市南京東路這家「吉星港式餐館」，我們倒有幾分像王勃文章中所述，那陳蕃專為徐孺設榻的心情，當然我們都還不至於喝到需要為遠客設下睡塌，但以兩杯高粱讓大家的白髮略添紅顏，以聊表狐群對他鄉歸國友人的誠摯歡迎，卻正是我們此刻的殷殷之情。

我不知羅兄賢伉儷，長期旅居海外，於重陽佳節，是否真有心湧王維那種：「獨在異鄉為異客，每逢佳節倍思親。」的傷感？但我心裡想著，我們何妨學習詩人「昨日登高歌，今朝且舉觴。」那種對人生的釋懷與豁然，豈不高妙！

今餉秋末逢節，遠迎嘉賓相聚，暢敘幽情；既品銷魂佳餚以增色，又頻樽酒舉觴以助興，真個是群狐畢至，少長咸集，縱放悠情且放歌，任爾東西南北風，大家俱興泛「莫為白頭怨秋霜，且樂重陽話桑麻。」的暢快；也為今年的辛丑重陽，增添幾分萬里晴空續因緣，一掃疫情肆虐擲陰霾的快意。

作者為退役上校

照片來源：作者提供。

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