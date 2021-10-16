高雄市鹽埕區府北路上的城中城大樓14日遭火噬，造成46死、41傷慘劇，市長陳其邁偕市府團隊鞠躬致歉。台北市政府發言人陳智菡質疑，親綠媒體節目15日不檢討陳其邁竟忙著檢討台北市政府，完美展現了「雙標」。對此，藥師林士峰指出，民進黨接下來將使出甩鍋國民黨、牽拖台北市市長柯文哲、主打抗中保台3大招，因為他們從上到下不這樣就不會辯論了。

陳智菡15日在臉書刊出兩大親綠媒體的政論節目畫面，痛批：「來！讓我們看看什麼叫雙標。討論高雄城中城大火不談問題核心，繞來繞去還是回頭檢討台北，您各位真是辛苦了！」

林士峰隨後在臉書分享此文指出，民進黨從親近媒體開始，每次發生事情的時候，就開始甩鍋國民黨、牽拖台北市市長柯文哲、主打抗中保台，也難怪每次遇到的民進黨支持者，如果不提國民黨、柯文哲與抗中保台，就不會辯論了。

林士峰痛批，城中城大火燒出的不只是立院修法的怠墮，親綠媒體的惡意更是這次事件中更突顯的問題。媒體生態對民進黨的輕輕放下，讓應該面對問題的民進黨，減輕不少應該面對的壓力，也讓很多的問題一而再、再而三的發生。林直言：「停電、火車出軌都是今年才發生的事嗎？不，這些都在蔡英文總統第一任的任期，就是已經發生過的事。道歉之後呢？」林強調，蔡政府因有滿滿的媒體資源可讓民眾忘記檢討、甚至轉向檢討政敵，難怪執政的品質每況愈下也無所謂。