新北市雙溪區虎豹潭傳出疑似6人落水失蹤事件，其中一名學生是新北市永和國小9歲女學生，校長曾燕春表示，孩子與母親一起參加活動，目前母親平安，孩子還沒找到，學校後續將展開全面協助，也希望她能夠平安順利獲救。

曾燕春表示，孩子在學校表現非常好，導師得知消息後，也相當焦急，後續全力協助，後續同班同學輔導也會展開，「大家都希望她能夠平安無事」。