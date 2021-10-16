虎豹潭意外永和國小生與母親參加活動失聯 校方全力協助 21:072021/10/16 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 虎豹潭意外永和國小生與母親參加活動失聯，校方全力協助。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市雙溪區虎豹潭傳出疑似6人落水失蹤事件，其中一名學生是新北市永和國小9歲女學生，校長曾燕春表示，孩子與母親一起參加活動，目前母親平安，孩子還沒找到，學校後續將展開全面協助，也希望她能夠平安順利獲救。 曾燕春表示，孩子在學校表現非常好，導師得知消息後，也相當焦急，後續全力協助，後續同班同學輔導也會展開，「大家都希望她能夠平安無事」。 生醫與健康產業創新高峰會 11／19線上直播 高雄城中城大火釀嚴重傷亡 盧秀燕哀悼捐1個月薪資救助 #母親 #協助 #後續 #參加 #活動 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 7旬父捐眼角膜遺愛人間 兒不捨：貢獻社會是父親生命的延續 11:342021/10/16 生活 臺北市立聯合醫院失智月活動 策展「生命之鏡」感受生命熱情 17:342021/10/16 健康 東西神鬼大比拚 赤崁萬神節月底登場 今年陣頭陣容擴及全台 14:202021/10/16 生活 新北虎豹潭暴漲2大4小遭沖走 侯友宜趕赴現場：一起祈福 19:092021/10/16 社會 白宮發言人重申 反對片面改變台海現狀 美軍協防 以台灣關係法為指導 04:102021/10/16 焦點要聞 老闆樂見回歸 班西蒙斯還是想走 04:102021/10/16 運動天地 2021「走讀大安」親子音樂饗宴 結合人口政策宣導 17:112021/10/16 寶島 元富號召疫後淨灘 百名志工熱情響應 19:302021/10/16 財經 馬英九花蓮健走 大讚最佳旅遊運動城市 18:202021/10/16 生活 台中糕餅名產加持購物節 副市長首抽10萬元市民限定幸運兒 15:322021/10/16 生活 獨家》城中城大火燒死46人 6樓影城老闆妹妹和媳婦雙雙罹難 10:102021/10/16 社會 社會熱門新聞 雙溪虎豹潭溪水暴漲 北市4學童1大人參與活動遭沖走 - 社會 陳修將不認罪遭警問「天兵天將來救你？」他秒答全場傻眼 - 社會 起底「76行者」陳修將驚人來歷 靠遺體修復洗白今又沉淪 - 社會 社會9點檔》私娼悲歌！「五星上將」為千元 手刃小30歲嫩妻（上） - 社會 自閉男躺人行道翻滾 警追查協尋人口助返家 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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