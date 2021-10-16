日本首相岸田文雄本月4日上台執政後，今天首度到311大地震災區岩手縣、宮城縣視察，預定明天視察東京電力公司福島第一核電廠。

日本放送協會（NHK）報導，岸田在復興大臣西銘恒三郎的陪同下今天起展開為期2天的視察311大地震災區之行。

岸田一行今天上午造訪10年311大地震後海嘯嚴重侵襲的岩手縣陸前高田市。他在陸田高田市的「高田松原津波（海嘯）復興祈念公園」獻花台前獻花，對震災罹難者表達追悼之意。

之後岸田一行人視察位於這座公園內的震災傳承館，並聽取岩手縣知事達增拓也說明311災後重建情形、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情對當地經濟所造成的影響等。

下午，岸田造訪宮城縣，聽取氣仙沼市市長菅原茂說明311災後重建情形。之後他到石卷市，視察石卷南濱津波（海嘯）復興祈念公園、製造魚板的工廠、松島町的文化觀光交流館等。

岸田對媒體說：「如果東北不復興（重建）的話，日本就無法再生。岸田內閣會依據這個施政方針持續努力。」他還表示，會考慮災區整體情況編列預算。

岸田今晚夜宿宮城縣仙台市，明天前往福島縣，視察福島第一核電廠。