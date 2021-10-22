合庫金(5880)旗下合庫銀行再度搶先公股行庫將於本年10月29日發行社會責任金融債券，發行金額新台幣10億元、5年期、票面利率0.42%。該檔債券將全數用於社會效益投資計劃，展現合庫落實社會責任投資，推動永續金融之決心。

因應全球永續浪潮，合庫銀行致力推動永續金融及落實環境永續目標，支持政府及產業籌集資金投入具社會及環境效益之投資項目，已於108年發行綠色債券新台幣10億元，將所募得資金貸放於106戶相關企業戶。110年5月底領先公股發行可持續發展債券10億元，所募資金用於綠色投資計劃及社會效益投資計劃，本次110年10月底將再度率先發行社會責任金融債，以配合政府政策，協助無自有住宅家庭購置住宅，減輕首購者負擔為主。

合庫金控暨銀行雷仲達董事長表示，ESG已成為永續經營新顯學，合庫金控在董事會支持下，創公股金控首例，於6月底正式成立「永續辦公室」，為集團擘劃永續策略藍圖，並劃分公司治理、客戶承諾、員工照護、環境永續、社會共融、永續金融等6個面向去執行，以利未來能更加緊密落實永續於經營和業務中。

合庫金累計前3季稅後盈餘為164.63億元，年增33%，EPS為1.17元。