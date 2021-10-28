「FinTech Taipei 2021台北金融科技展」考量疫情因素全面改採線上活動舉行，其中重頭戲「FinTech Taipei Forum台北金融科技論壇」今（28）日起連2天進行線上直播，預計將有近20場次、60位以上科技大廠與重量級講師發表專家觀點。

主辦單位金融總會及台灣金融研訓院表示，28日的國際金融科技論壇聚焦數位治理、數位轉型、數位支付、數位生活主題，29日的金融科技演講會則定位在金融科技創新應用與金融科技人才等趨勢、及類獨角獸等級的國際案例分享。

2021台北金融科技展以主要活動「FinTech Taipei Forum台北金融科技論壇與新創Demo」型態進行，結合FinTech Taipei Online創新亮點活動與為期1個月的FinTech創新服務總覽，自10月26日至11月25日於線上展出。

其中，「FinTech Taipei Forum台北金融科技論壇與新創Demo」自26日起連4天舉行，聚焦當前金融科技重要議題研討，強化國內外金融科技業者生態交流與媒合。當中的重頭戲「FinTech Taipei Forum台北金融科技論壇」則在28、29日進行線上直播。

主辦單位表示，台北金融科技論壇預計將有近20場次、60位以上科技大廠與重量級講師發表專家觀點，並透過Asian-Pacific Association of Banking Institutes（APABI）與各會員國連結，將台灣疫後時代的數位金融新氣象能被世界看見。

此外，2021台北金融科技展規畫Online創新亮點活動，以創新媒體呈現疫後金融科技新生活的概念，拉近民眾與金融科技的距離，透過必看六大亮點活動，為全新線上展覽體驗提前熱身。透過金融機構、新創團隊與相關單位於FinTech Taipei上展現創新金融科技技術與特色金融科技服務，即使在線上也能展現FinTech Taipei的創意與活力，持續提供台灣在金融科技領域上的創新交流及成果展現機會。

主辦單位表示，疫情帶動的零接觸商機需求，推助銀行數位金融服務加速發展契機，也推動台北金融科技展自2018年開辦以來，首度將活動全面數位化、線上化，結合數位媒體互動打造為期一個月的系列活動，展現台灣金融業與新創產業的強大產業韌性和創新量能。