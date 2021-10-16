電腦組裝活動透過diy體驗從中獲得樂趣與成就感。（台中市政府提供）

台中市政府經濟發展局輔導的電子街商圈，去年小規模舉辦電腦組裝活動獲得熱烈迴響，為「打造酷城市，培育在地人才」奠定信心，16日於電子街行人徒步區再次舉辦，不同於去年的文書機組裝活動，配合政策推廣電競產業，今年將組裝類型升級為高規格的「電競電腦」，除了對電腦結構可有所瞭解外，也可吸收電競電腦相關知識，並透過DIY體驗從中獲得樂趣與成就感。

經發局指出，市長盧秀燕上任以來致力「打造酷城市，推行酷運動並培育在地人才」，大力發展電競產業，繼去年舉辦的電腦組裝活動受到好評後，今年經發局趁勝追擊，以電競電腦DIY讓民眾再次感受不同的體驗。今日也由「台中電子街商圈粉絲專頁」貼文活動中，抽出5位幸運兒參加電競電腦組裝DIY，未獲得電腦組裝DIY資格的民眾，也能根據主辦單位所提供的店家清單購買電腦組裝零件，一同共襄盛舉。

經發局說，活動期間適逢台中購物節，主辦單位偕同周邊店家加碼推出折扣促銷活動，期間民眾可上台中購物節官方APP登錄發票，天天抽1千組5000元、週週抽10組10萬元、每月再抽1組100萬元現金，還有壓軸獎千萬好宅，並增加市民專屬抽獎項，每週抽的10萬元額外加碼2組限定市民得獎，每月抽的100萬元再額外加1組限定市民得獎。

今日活動包含經發局專門委員謝公耀、中區區長林忠訓、大誠里里長林志隆、台中市商圈觀光文化產業聯合會理事長余政雄、繼光街商圈主委林錦源、昌平皮鞋商圈主委黃武鎊，以及立法委員黃國書、市議員張彥彤、江肇國、黃守達服務處代表等人到場支持。

電競電腦培育在地人才