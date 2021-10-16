新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發至今，雖有不少檢測方法可供快篩，但更常用的還是要深入鼻咽腔壁的採樣方法（俗稱捅鼻子、或戳鼻子），過程並不舒服，也讓許多人避之唯恐不及。所幸有博士生開發了可謂為「語音快篩」的系統，讓你說說話就能判斷是否有可能確診，絕對是疫情下的一大福音。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）就讀電器與計算機工程所的博士生Drew Grant，與教授一起組隊開發了一項系統，要讓新冠肺炎快篩變得像是跟手機語音系統對話一樣簡單。該校電子報便以「Hey Siri，我有得新冠肺炎嗎？」為題，介紹了他的研究計畫。

Drew Grant。（摘自約翰霍普金斯大學網頁）

據了解，該研究團隊蒐集健康（沒有感染新冠肺炎者）以及染疫者的聲音，透過音頻高低、聲音品質、語速等分析項目，學習利用機器學習（Machine Learning，人工智慧的其中一種）來辨別確診者與沒有感染者之間在聲音上的差別。

Drew Grant指出「機器學習能夠發現人類無法察覺的細微差異，就是這項技術會如此驚人的原因。」民眾只需要對著這一個聲紋檢測系統說話、咳嗽，甚至只要是呼吸，系統就能夠辨識使用者是否有確診的機率。

這一項研究已經發表在《IEEE Xplore》（電機電子學術文獻資料庫）上，並且還在DiCOVA挑戰賽中奪下第一。DiCOVA挑戰賽的目的是透過分析新冠肺炎陽性（確診）與陰性個案的聲學數據集，並找出對這項問題在科學上與工程上的見解。

不僅如此，Drew Grant指出這一個系統不僅可以辨識使用者是否感染新冠肺炎（是否確診），甚至有能力可以判斷是第一次還是第二度感染。

他也相當期待，盼望未來這一套系統有機會可以安裝每一台手機之中，進一步降低醫療系統的負荷，也可以減少醫療人員在近距離採檢時的風險。

Drew Grant的志向也很遠大，除了開發出聲紋能辨系統來判斷是否確診新冠肺炎外，他也期待未來同一套系統有機會用於診斷其他呼吸道疾病，例如感冒、流感、哮喘（或稱氣喘）等等。而他與團隊也會持續研發，期待所研發的系統，能夠分辨出病患在罹患不同呼吸道疾病時的聲音差異。