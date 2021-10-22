英國近日新冠肺炎（COVID-19）確診病例數持續上升，除此之外也發現有越來越多第二次、甚至是第三次感染新冠病毒（SARS-CoV-2）的病例出現。

英國《衛報》（The Guardian）報導，有新的分析數據發現，若是未接種疫苗的人，平均16個月就會再度感染新冠肺炎。

隨著冬季即將來臨，科學家們警告這些再度感染新冠肺炎的病人，可能會對英國醫療衛生系統（英國國民保健署NHS）帶來負擔，而部份專家認為應該把疫苗接種計畫擴及到所有學生群族中，包含青少年族群也應接種兩劑疫苗。

英國里茲大學病毒學教授Stephen Griffin指出，「如果當地病毒流行率很高，而人們經常身處於暴露在容易接觸病毒的環境中，例如學校。你將會看到接種兩劑疫苗但是仍二度感染的病例會越來越多。」

去年這個時候，發生痊癒後再度感染的病例數，約僅有24例左右。當時人們對於感染新冠肺炎痊癒後會再度感染的假設，通常是認為並不常見。

不過如今已有許多研究表明，讓人們認知到注射疫苗後產生的抗體會隨著時間而降低。丹麥的一項研究指出，65歲以下完整接種疫苗者在6個月內保護力有約80%，但在65歲族群當中僅有47%。

再加上Delta變異株帶來的新一波疫情，又讓情況變得更為複雜。

倫敦帝國理工學院免疫學教授Danny Altmann指出，在一直持續研究的醫護人員中，在曾被感染過後，又完整接種疫苗後，他們通常體內都有滿高的抗體水平。但透過某些例子也會發現，一些人仍舊又感染了新冠肺炎且症狀明顯。」他點出「這（二度感染）的數字比我們以前以為的還要更常見。」

英國國家統計局在10月6日發出一份統計，在2020年7月至2021年9月期間，20262個首度感染新冠肺炎的英國人中，有296人二度感染（定義：在第一次感染後（檢測出陽性反應）後120天又測出陽性反應），換句話說再度感染的機率約1.5%。統計顯示平均兩次檢測出陽性的中位數是203天。

報導指出，在Delta變異株成為主要傳播的病毒後，二度感染的風險似乎也變得更高。

除了英國統計報告之外，美國的統計報告也支持上述觀點。

在人口約有390萬的奧克拉荷馬州，9月份總計有5229例感染（等於10萬人中有1152例再感染的比例）。自5月以來，再感染的比例增加了350%。（美國疾病控制與預防中心（CDC）對於新冠肺炎再感染的定義是間隔90天或更長時間後再確診。）

南安普敦大學公共衛生副教授Nisreen Alwan博士指出「隨著英國新冠病毒的感染水平不斷上升，我們能認知到許多兒童與成人會再度感染，而且可能跟第一次感染之間相隔的時間會相對更短。」

他指出：「我們現在對於二度感染的危險因子都知之甚少。這也讓所有年輕人都感染病毒後，疫情大流行就會隨之結束的假設，變得越來越不可能實現。」

為了回答這個問題，耶魯大學醫學院的Jeffrey Townsend教授以及他的同事，針對已知其他冠狀病毒的再感染與免疫學數據進行了分析，包含導致普通感冒的冠狀病毒、中東呼吸症候群（MERS）以及嚴重急性呼吸道症候群（SARS）。

透過將感染新冠病毒後康復的人們的抗體，以及其他免疫學數據整合，他們能進一步分析隨著時間推移，人們二度感染新冠肺炎的機率為何。

該研究成果已經發表在知名醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）當中。結果縣市隨著人們免疫力下降，二度感然會變得更為普遍，尤其是在感染數很高的條件下。

Townsend教授指出「若是沒有妥善的感染管控措施，人們沒有配戴口罩或保持社交距離、沒有打疫苗，那麼我們就會在3個月至5年的時間內再度感染。也就意味著普通人每3個月到5年期間就會感染一次新冠肺炎。」

儘管疫苗施打率很高，也抑制了感染水平，但是英國在周一還是出現了49156例確診病例，這是7月以來的新高。其中在中學生族群的發病率最高，約有8.1%的學生在截至10月9日的一周內感染。

Townsend教授表示「若我們允許新冠肺炎病毒在任何一個年齡層中肆虐，它就會在所有年齡族群中肆虐。」他提醒，若你沒有接種疫苗，應該要接種。而如果你被感染了，無論如何也都要繼續接種疫苗，因為這會延長保護力。

里茲大學教授Griffin指出，若是不控制新冠肺炎（在學童）的流行，感染就會傳播，也包含導致其他人再度感染。包含傳染給打過疫苗後體內抗體下降的父母、祖父母，或是臨床上特別容易感染的族群。」