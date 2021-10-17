台中市企業經理協進會（簡稱台中市企經會），17日舉行第13、14屆理事長交接暨新任理監事宣誓就職典禮，新任理事長－旭陽國際精機銷售總經理林真楨，在該會榮譽理事長李俊民的監交下，從卸任的上市公司聚隆纖維董事長周文東的手中，接下當選證書，正式走馬上任，成為該會首任的女性理事長。

另企經會理事－上市公司矽品精密資深副總簡坤義、拓凱實業旗下事業群總經理陳敬達，及康林國際集團總裁李超群等14位理事、葳橋生技董事長吳錦河等5位監事，也宣誓就職。

剛卸任台中市企經會副理事長林真楨，不僅是旭陽銷售總經理，也是2020年逢甲大學EMBA高階管理班榜首。與會的逢甲大學董事長高承恕、校長李秉乾，及副校長蕭堯仁等多人，特地親臨見證。

高承恕應邀致詞時，對其學生、新任台中市企經會理事長林真楨，有個小期許，希望她在任內，能夠協助企經會所有朋友們，及擴大其影響，就是自己在很多地方都不斷呼籲我們必須要很認真、重視未來碳足跡、碳排放，及碳中和等這些挑戰，這是無可迴避的，對台灣中小企業而言，是極為嚴厲的挑戰。

高承恕說，企經會有這麼多優秀的經理人，大家要怎樣集思廣益，不斷地學習，且想辦法面對這些挑戰，他相信這是企經會未來必須要肩負起的一個任務。

與會者包括中華民國企經會副理事長羅達賢、秘書長吳哲生、嘉義市企經會理事長陳威瀚、副理事長辜耀義、高雄市企經會首席副理事長周國忠等人。另包括台灣美國事務委員會主委楊珍妮、台中市工策會總幹事黃于珊，及台中市經發局副局長李逸安，也到場祝賀。