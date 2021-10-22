立委萬美玲向教育部爭取「高中職以下學校操場及周邊設施整建計劃」，22日與教育部前往視察。（萬美玲提供）

立法委員萬美玲發現學校跑道和球場老舊及破損問題嚴重，向教育部爭取「高中職以下學校操場及周邊設施整建計劃」補助經費，經行政院核定通過總經費共61億元，請各縣市高中小學校將計畫上報，其中已爭取核定桃園市共41所學校，每校上限700萬元。眾人在雨中會勘，也感受地勢不平、積水問題。

為讓桃園市學校操場修繕工程一次到位，22日上午萬美玲會同教育部次長林騰蛟、體育署副組長潘婉馨及桃園市教育局到到桃園區各校現勘，讓這些學校的操場跑道及周邊球場修繕及翻新，能夠獲得更完整經費補助。

萬美玲指出，過去學校運動場地如有損壞情形，都是利用「全國運動場館資訊網」填報須修繕的項目，但相關補助經費根本就是杯水車薪，地方敎育局需要編列相當比例的經費，尤其跑道破損，多數學校只能透過補丁改善，對學生來說相當危險，因此她不斷向教育部爭取大額度的補助經費。今年教育部提出「高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫」並獲行政院核定，且此項專案經費全由中央買單，大大地減輕地方教育局財政負擔。

萬美玲說明，桃園市共41所學校因跑道及周邊設施嚴重破損不堪使用，經教育部核定通過，其中桃園區有9所學校，分別為武陵高中、南門國小、桃園國小、東門國小、北門國小、慈文國中、慈文國小、同安國小、同德國中；以及龜山區6所、中壢區4所、楊梅區4所、八德區3所、觀音區3所、新屋區2所、蘆竹區2所、平鎮區2所、龍潭區2所、大溪區2所、大園區1所、復興區1所。

萬美玲最後感謝林騰蛟、潘婉馨，一起陪同她到各校瞭解學校需求，雖然今日桃園雨勢不小但也更能看出各校跑道的不平整及積水問題有多嚴重，也請學校盡快提報改善計畫，會請教育部通盤考量。