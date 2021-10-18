讓人聞之色變的失智症，最大主因是腦部退化，其次是血管性疾病，如腦中風、腦血管病變所引起。不過近年來多項關於失智症的研究報告，都將焦點放在血糖對腦部的傷害。過去研究發現，糖尿病會導致身體大血管和小血管慢性併發症，進而損傷各種器官，特別是腦血管；還有研究指出，糖尿病人得到阿茲海默症機率是一般人1.5至2倍，罹患血管性失智症機率則多出2至2.5倍。

●血糖過高或偏低 都是心血管和腦部隱形殺手

長庚醫院失智症中心主任徐文俊醫師指出，血糖穩定對血管與腦部健康極為相關。高血糖會使身體長期處於發炎狀態，造成腦部神經、血管的病變；血糖偏低也不行，低血糖也被證實跟各種心血管和腦血管疾病相關，同樣增加失智症風險。

●麥得飲食有效控血糖 助降五成失智機率

徐文俊醫師指出，避免失智症、阿茲海默症上身，最佳途徑就是避開風險因子。醫界普遍推薦，在飲食上採取麥得飲食法（The MIND diet），研究證實能延緩大腦老化且降低失智風險。

麥得飲食法。(圖/健康療天室提供)

麥得飲食法又稱心智飲食指標，是結合地中海飲食與得舒飲食的新飲食型態，強調攝取多樣天然植物性來源食物，包含綠色蔬菜、各色蔬果、堅果、莓果類水果、豆類、全穀類等及低脂白肉與不飽和脂肪攝取。

此外，減少攝取紅肉、內臟類，另外像乳瑪琳、人造奶油、奶酪、糕點、糖果甜食等及油炸類速食食品等。

徐文俊醫師強調，如果每天都能以這十類食物為飲食來源，將血糖控制得宜，研究數據指出，就能有效降低53%左右罹患失智症的機率。

●運動、腦動、人際互動 三動維持健康活力

除此之外，徐文俊醫師也強調人生必要「三動」，對維繫大腦運作非常重要，包括

◎一動：運動

養成規律運動習慣，能增加胰島素敏感性，改善肥胖或糖尿病患者胰島素阻抗；同時，運動也能緩解壓力，降低身體發炎反應。

◎二動：腦動

像是閱讀、桌遊、畫畫、書寫，學習語文、樂器等等，都是鍛鍊腦力及協調手腦的優質選項。

◎三動：互動

徐文俊醫師特別強調，人際互動有助延緩失智惡化程度，尤其對於不可逆的退化型失智，維持良好互動，讓輕度狀態維持久一點，就是最好的療效。

除此之外，若已藉由藥物調控血糖，務必要遵照醫囑，不隨便停藥、加藥，或是自行選配保健品，都有助維持血糖穩定，讓身體運作更順暢。