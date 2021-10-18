國立中央大學18日晚間傳出校內科三館一間實驗室發生火警，桃園市消防局在晚間6點40分接獲報案，派遣10車26人到達現場，當時是由路過的學生發現報案，也在第一時間拿滅火器滅火，消防人員抵達時先將大樓內部的師生進行疏散，所幸並無造成人員傷亡，而現場實驗室也只剩些許黑煙，消防人員也立即撲滅火勢，進一步發現起火點為教室內放置化學物品的櫃子，至於詳細起火原因仍需進一步調查。
國立中央大學18日晚間傳出校內科三館一間實驗室發生火警，桃園市消防局在晚間6點40分接獲報案，派遣10車26人到達現場，當時是由路過的學生發現報案，也在第一時間拿滅火器滅火，消防人員抵達時先將大樓內部的師生進行疏散，所幸並無造成人員傷亡，而現場實驗室也只剩些許黑煙，消防人員也立即撲滅火勢，進一步發現起火點為教室內放置化學物品的櫃子，至於詳細起火原因仍需進一步調查。
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