全球汽車業缺晶片問題至今未解，對此大陸工信部發言人、運行監測協調局局長羅俊傑19日表示，截至目前，汽車產業受晶片短缺的影響還比較明顯，但是綜合各種意向看，預計第四季相較第三季會有所緩解。工信部也已組建汽車半導體推廣應用工作組，加強供需對接和工作協同，推動提升汽車晶片供給能力。

澎湃新聞報導，羅俊傑19日在國新辦記者會做上述表示。羅俊傑稱，從統計資料上看，9月份汽車產銷分別完成207.7萬輛和206.7萬輛，分別年減17.9％和19.6％，這個幅度應該說是這些年來少有的，顯示汽車產業顯著受晶片短缺影響。缺晶片有結構性的問題，短缺晶片種類也很多。他表示，此次汽車晶片短缺主要是受到汽車行業需求與晶片產業周期出現「錯配」，以及疫情、晶片生產企業出現了火災等一些多重因素的綜合影響。

但羅俊傑表示，綜合各種跡象看，預計第四季晶片短缺情況將比第三季有所緩解。他稱，工信部一直在密切關注並積極應對汽車晶片短缺問題，目前已經組建汽車半導體推廣應用工作組，多次召開工作協調會，充分發揮地方政府、整車企業和晶片企業的力量，加強供需對接和工作協同，共同來推動提升汽車晶片供給能力。