財政部預告修正《統一發票給獎辦法》第15條，以不合常規之交易或付款方式，分散取得大量小額統一發票者，中獎則不給獎。

不過立委沈發惠質疑財政部定義模糊，民眾根本無所適從；有民眾也在公共論壇上提建議例如「「每1人於當年度最高限兌12張紙本統一發票5獎以下獎金」；「以(當月合計消費金額÷全部繳稅統一發票金額)×統一發票全獎金的方式給獎」也有建議以30元為基準，30元以下不合常規的不予給獎等琳瑯滿目。

為此財政部次長李慶華表示，如果認定不清楚，確實會有意見，現在請法制處提供意見；而明確的樣態會訂在辦法之內，提供民眾參考。

而辦法內裡可以追回獎金，李慶華表示，要等辦法確認公布之後，以後所開的每期發票財會適用，所以並不會「溯及既往」的問題。

李慶華表示，目前預告修正辦法預計11月8日才預告期滿，之後財政部才會正式公告相關的法規、實施與適用。