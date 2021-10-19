滬尾田野工作室文史工作者紀榮達日前於營建署於淡水區中正路二段「新市鎮港坪營區開挖工程」中發現疑似貝塚、海軍界址等遺構，急報請市府會勘，文化局表示，經初步確認並非遺址，貝塚是否為古物仍待專家確認。(文化局提供／戴上容新北傳真）

滬尾田野工作室文史工作者紀榮達日前於營建署於淡水區中正路二段「新市鎮港坪營區開挖工程」中發現疑似貝塚、海軍界址等遺構，急報請市府會勘，文化局表示，獲報當下已要求停工，經會勘初步確認並非遺址，貝塚是否為古物仍待專家確認。

紀榮達指出，清法戰爭時淡水區中正路二段高地，過去稱為「龔提督高地」，該地種有茂密樹林，是當時清軍包圍法國的關鍵，後續國軍也在此處設營區、碉堡，使該地更具代表性。隨著淡海新市鎮開發，營建署工程欲推平「龔提督高地」，建學校及住宅區，工程破壞大片原生林，實屬可惜。

紀榮達表示，他17日下午於淡水公司田溪旁進行田野調查時，在「營建署新市鎮港坪營區開挖工程處」發現疑似貝塚、國軍碉堡及海軍界址等遺構，因此緊急打給工程處主任，並報請文化局會勘，營建署應該尊重歷史，保留遺址、原生林風貌。

新北市文化局回應，獲報當下已要求施工單位先行停工，並於下午現勘，市府考古遺址審議委員現勘，針對「貝塚」初步表示，應該非屬史前遺留物，唯詳情仍待專家釐清。

此外，2019年軍方針對「港平營區」國軍碉堡、海軍界址等三棟建物，報請文化局文化資產價值評估，經文化局會勘，營區建物為鋼筋混凝土構造物及加強磚造建物，為一般平房無特殊的裝飾及歷史背景，不予列冊追蹤。