關西鎮東平里一塊土地疑似遭人濫倒垃圾，在警方、環保局會勘前夕，突傳出火警，啟人疑竇。（民眾提供）

新竹縣關西鎮東平里2日中午許，一處山坡突然竄出火苗，消防人員、在地人士趕到現場，赫然發現為燃燒事業廢棄物，且才剛被警方查到、預計下周二會勘，未料卻在會勘前起火，啟人疑竇，目前仍在殘火處理。

在地人士指出，起火點位於竹18-1線4.5公里處附近山區，上午10點許就陸續有人發現起火，空氣品質變很差，當地人一度以為是燒草整地，但沒想到濃煙愈來愈黑，才發現不對勁。

關西鎮長劉德樑、鎮民代表等人也到現場了解，才赫然發現起火點為一處疑似偷倒垃圾的地點，堆置垃圾多達700噸，警方要聯合環保局、公所等單位下周二會勘，未料卻在會勘前發生火災。

地主得知土地遭人倒垃圾也非常緊張，還從外地趕回關西查看，不明白土地租給別人卻被倒垃圾，也對起火原因一頭霧水。消防局獲報後，由關西消防分隊前往滅火，但因燃燒事業廢棄物，還請出怪手開挖，仍在進行殘火處理。