【愛傳媒黃文博專欄】6500萬年前恐龍時代，身長可達57米的震龍，尾巴如果被其牠小型恐龍踩到，負責傳導低強度慢性疼痛的神經，需要耗時23秒才能將痛覺傳遞到大腦。

好久啊！其實23秒不算太慢。6500萬年後的人類，對訊息的處理時間，動輒耗時數天，才能做出正確反應喔。要舉例嗎？

關於開放接種第二劑AZ疫苗，9月26號的網路新聞是這麼寫的：中央疫情指揮中心宣佈，開放7月22號前已接種第一劑AZ疫苗且間隔滿10週以上之52歲以上民眾，由縣市政府安排通知接種第二劑疫苗⋯⋯

由於方法不同於第一劑的上平台預約，改成交由縣市政府處理，完全不同的操作，使得急盼打到第二劑的民眾不明究裡，網上欠缺明確的步驟資訊，各縣市1999市民熱線，想必瞬間熱到發燙。

9月27號晚上，出了新的消息：指揮中心公布，考量地方造冊困難，AZ第二劑改為線上平台預約⋯⋯提醒，意願登記自即日起至9月29中午12點止，符合此期接種資格對象，如過去已完成意願登記且無取消者，資料均會保留，無須再次登記意願。

好，有進步，起碼知道不必登記意願，否則許多人一直上平台嘗試卻不得其門而入，很悶哪。但是民眾下一步應該做什麼呢？誰會通知？會像第一劑發簡訊嗎？還是要隨時上平台查看？這些民眾會關心的問題，在新發布的訊息中，逕付厥如。

直到9月28號，又有新訊息：中央疫情指揮中心今（28）日表示⋯⋯預約時間：10月3日上午10：00-10月4日下午4：00止。施打期間：⋯⋯

這次總算終於把話講清楚了，原來如此！

正當民眾記下10月3號上午要預約，指揮中心竟來個回馬槍，在10月2號宣布將預約期間延後一天，這什麼跟什麼？沒有注意到這則更正訊息的民眾，週日10點上平台預約，結果一場誤會，然後1922可能再被打爆。

一個訊息，從模糊到片斷再到釐清，然後再度更正，經過6天！6天，上帝都造完世界準備休息了。即使只算26號到28號的訊息「優化」過程，也至少超過48小時。是什麼樣的高難度狀況需要花掉48小時？

類似情形，早已多次發生。民眾在指揮中心語焉不詳的說詞中解碼，在撲朔迷離的新聞稿裡猜謎，然後在健保快易通平台迷失，找不到正確的操作路徑，又深怕一不小心按錯選項，遭到取消意願登記。

說清楚登記和預約的差別，有那麼難嗎？講明白哪些人必須登記、哪些人必須預約，有很高深嗎？

在第一時間將「人事時地物」一次完整交代，是指揮官的基本動作，是幕僚作業的ABC。在商業界，做不到的專案領導一定遭撤換，做不到的幕僚肯定被臭罵。台灣政務官真好命，「人事時地物」五項，經常丟三落四，差勁的溝通能力，使民眾成為在片斷資訊中亂飛的無頭蒼蠅。

端坐高台的官員發言雲山霧罩，沒完整交代又怎樣？反正隔幾天更正就行，更正不周延又如何？反正再更正就好。

民眾的疑惑、茫然、挫折，全部壓到第一線，1922應該被打爆了吧，我認識的疫苗施打診所的護士說：26到28號那幾天，詢問電話接到手軟，她請民眾打1922，民眾回說「啊就剛打過，服務人員只會唸新聞稿，好像鬼打牆，根本白問」

指揮中心運作一年多，怎麼還沒學會處理資訊的「人事時地物」五項原則！是真的不會？還是根本不在乎？

替指揮中心做個示範：已於健保快易通平台登記過意願，在7月22日（含）之前打過第一劑AZ，且滿10週的50-64歲民眾，不必再重新登記意願，請於10月3號10點到4號下午4點間，上原平台預約第二劑AZ的施打時間和地點。

這樣的寫法，比微積分難嗎？指揮中心的專家與幕僚，如果真能為民眾設想，會連如此簡單的訊息都沒法第一時間寫出來嗎？跟48小時才生成完整訊息相比，震龍23秒感到疼痛，你說震龍真有那麼遲鈍嗎？

恐龍的滅絕，並非進化緩慢，而是天降隕石所致。一年多來，官員的訊息發佈進步有限，則跟民眾過度溺愛有關。

溺愛必疏於監督公僕，甚至反過來厲聲指責監督者，連身負第四權的媒體也因投鼠忌器而怯於監督。這正是民主制度的造神過程，邊造神，邊抽空民主的核心精神，極權民主或專制民主於焉形成。

最後，引用我喜歡的土耳其作家奧翰・帕慕克（Ferit Orhan Pamuk，2006年諾貝爾文學獎得主）的話：「我恐懼的不是神，而是那些過度信仰祂的人。」

作者為資深品牌專家

照片來源：作者提供。

●摘錄自品牌原來如此，原文分享於作者臉書，經授權刊載。

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