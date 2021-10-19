一項縣市長施政民調結果出爐，全國22名縣市長中，花蓮縣長徐榛蔚以79.9高分摘下全國第四名，比去年排名躍升2名次。花蓮縣政府表示，每次獲獎，不沾沾自喜，也不會止步於前，會努力檢討不足之處、虛心接受各界指教，不斷調整、往前邁進。

徐榛蔚則說，持續推動花蓮縣政進步，將以民為本的精神致力打造「慢‧精品」花蓮的美好願景。

「天下雜誌」幸福城市大調查今揭曉，在「縣市長施政滿意，透過14844位民眾和將近600位專家的觀察，評判在疫情衝擊下，衡量城市發展5大指標：經濟力、施政力、環境力、文教力和社福力，哪一個面向影響居民對所居住縣市長的滿意度？進而了解22位「城市CEO」的治理表現。

徐榛蔚以「國際智慧城市、觀光友善花蓮」的施政為根基，經歷去年和今年疫情嚴峻肆虐挑戰，對疫情防控做到超前佈署；對災害對應能夠當機立斷；力拼教育醫療，落實安居樂業；有機農業首都，智慧科技助陣，守護生態環境，以致施政滿意度逆勢成長，由去年第6名，往上爬升為全國第4名。

調查指出，徐榛蔚比去年進步，與80.8分的第二名嘉義市長黃敏惠，以及80分的第三名嘉義縣長翁章梁，兩人各僅距0.9、0.1分，成績在伯仲之間。

「縣市長施政滿意度調查」，今年調查架構民調90％、專家評比10％；民調採電話訪問方式，共採計6道題目，其中，整體施政滿意度該題佔比35％，其餘經濟、環境、施政、文教、社福五大面向各一題共佔55％。另由專家評比為針對各縣市在地專家進行問卷發放，其中，整體施政滿意度該題佔比5％，其餘題項共佔5％。2021年7月26日至9月10日，22縣市共完成600份問卷調查。