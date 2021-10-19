大陸房地產開發商巨頭恒大集團債務超過3000億美元（約8.3兆元新台幣），問題遲遲未解，市場都在觀察北京當局是否出手相救，但在日前人行金融市場司司長鄒瀾指出，恒大在房地產行業是個別現象，恒大集團整體金融負債不到三分之一，其風險對金融行業的外溢性可控。根據外媒報導，恒大打算出售旗下物業部門籌資的出售案已經遭到擱置。

據《路透》報導，恒大集團、恒大物業及在房地產行業的競爭對手合生創展，從10月4日至今，目前在港交所仍是暫停交易，傳出恒大將以200億港元(約716億元新台幣)出售物業管理部門給合生創展。知情人士表示，該筆交易案尚未等到廣東省政府支持，目前談判已經喊卡。

消息人士指出，恒大集團為了籌資，正努力將旗下部門拆分，並出售這些資產，先前有2次交易，都遭到廣東省政府阻擋，同為房地產集團的越秀，8月底收到廣東政府建議，要求暫停收購恒大的香港大樓，這次也受到政府不支持而停擺，主要是廣東省政府想掌控恒大資產後，出售套現。目前相關消息方都沒有回應。

北京當局對恒大集團的態度相當關鍵，從目前動作顯示，北京當局僅設法避免恒大危機向外擴張，並沒有出手相救的跡象，可能導致全球債權人的利益被犧牲。專家認為，北京當局主要目的還是要穩定金融，並認為恒大問題僅是個案，傳出有多家國營事業被要求收購部分恒大旗下業務部門的股權，加上大釋活水，穩定大陸金融機制運作。