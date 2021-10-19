拜登擬對制裁手段設限 美外交政策大轉彎 22:442021/10/19 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國政府多利用制裁手段，懲罰外國政府的不當行為，迫使它們符合美國利益。但在財政部帶頭對制裁政策進行9個月評估後，拜登政府有意對運用經濟及金融制裁設限，為此將設立跨部會機構來審核制裁程序，此番調整可能會成為美國外交政策一大轉捩點。 陳金芳快評》轉型正義碰到黃國書就轉彎 美國升息、能源危機 全球經濟2大風險 #制裁 #設限 #拜登 #擬對 #大轉彎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 專家傳真－全球半導體業的典範轉移 04:102021/10/19 專題周報 率先全台 台南市3消防分隊消防車配置盲區AI主動警示 15:152021/10/19 社會 教師產業研習 1／4高職生仍棄技職 04:102021/10/19 生活新聞 社評／搶進CPTPP 台灣落後一截 04:102021/10/19 焦點新聞 再傳破局！廣東省政府不支持合生創展買恒大 12:122021/10/19 財經 時論廣場》把握習近平睦鄰友好契機（胡逢瑛） 19:352021/10/19 時論廣場 萊斯的警訊 台灣應走自己的路 04:102021/10/19 時論廣場 觀念平台－獨董不能成為ESG永續行動的缺席者 04:102021/10/19 專題周報 台南國民黨議員籲 速啟動危樓都更 04:102021/10/19 地方新聞 美股震盪走高 拉回是買點 04:102021/10/19 投資理財 李旼快評》小玉竟成小英的大事 09:362021/10/19 快評 財經熱門新聞 魏哲家霸氣1句 台積電2奈米穩了？ 驚爆三星GAA技術靠山 - 財經 鋼鐵、航運、面板股 業績好為何漲不動？1數字揭內幕 - 財經 瘋狂印鈔出大事！華爾街「狼王」看美股驚吐1句狠話 - 財經 不給救！恒大8.3兆債務快炸開 物業出售案疑被它喊卡 - 財經 英特爾沒戲唱了！蘋果這操作洩未來戰略 台積電成大贏家 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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