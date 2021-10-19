美國政府多利用制裁手段，懲罰外國政府的不當行為，迫使它們符合美國利益。但在財政部帶頭對制裁政策進行9個月評估後，拜登政府有意對運用經濟及金融制裁設限，為此將設立跨部會機構來審核制裁程序，此番調整可能會成為美國外交政策一大轉捩點。