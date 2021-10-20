人民幣兌美元中間價20日報6.4069 上調238點 10:192021/10/20 工商 李書良 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價20日報6.4069，上調238點；19日中間價為6.4307，19日官方收盤價6.3998，夜盤報收6.3821。 另外，中國人民銀行20日進行人民幣（下同）1千億元7天期逆回購操作，另有100億元逆回購到期。中標利率2.2％，持平上次。 最強亞幣 人民幣升破6.4元 尋找版圖新藍海！ 燁聯 開發400系列新品 #人民幣兌美元中間價 #日報 #上調 #日中間價 #收盤價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 明年NAND Flash進入跌價週期 04:102021/10/20 產業．科技 國泰台灣5G＋ ETF 新增台達電、景碩 04:102021/10/20 產業特刊 嬌生調高年度獲利預測 維持疫苗銷售目標不變 07:562021/10/20 財經 雪恥挺舉130公斤 陳玟卉雙破全國摘金 04:102021/10/20 運動天地 網家戰雙11 辦演唱會拱業績 04:102021/10/20 產業．科技 國1岡山段拖板車追撞「鋼捲掉落車道」 車流回堵5公里 09:362021/10/20 社會 13檔多頭急行軍 領銜衝高 04:102021/10/20 證券．權證 ABF三雄衝高 南電目標價 高盛喊666 04:102021/10/20 財經要聞 瘋狂大撒幣救經濟 專家爆恐怖「後遺症」警告美國慘了 09:532021/10/20 財經 高端比東洋更像內線交易 04:102021/10/20 時論廣場 發改委出招 煤電油氣保供穩價 04:102021/10/20 全球財經 財經熱門新聞 瘋狂大撒幣救經濟 專家爆恐怖「後遺症」警告美國慘了 - 財經 董事長蔡明興確診 富邦金：專責病房隔離中健康良好 - 財經 大咖狂押這3檔爆噴了 挖Q4賺錢股散戶快跟上 - 財經 瘋狂印鈔出大事！華爾街「狼王」看美股驚吐1句狠話 - 財經 最強亞幣 人民幣升破6.4元 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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