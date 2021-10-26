壽險業2021年獲利三大功臣賣股、賣債、新台幣匯率穩。據金管會26日公布最新統計，9月因為新台幣兌美元貶值0.34％左右，壽險9月單月廣義匯兌成本僅85億元，是28個月來單月新低，大幅降低壽險經營包袱。

若壽險業完全不避險，前9月國外投資匯兌損失將達新台幣2470億元，比去年同期少了1160億元，而今年避險工具變便宜，前9月只花972億元，去年同期則已逾1200億元，再加計提列外匯準備金及避險工具的評價損益，前9月廣義匯兌成本比去年同期省逾19％。

金管會並公布，前9月壽險險業扣掉避險成本（不含外匯準備金）後，海外獲利高達新台幣5964億元，比去年同期多逾1200億元，今年全年有望自海外淨賺新台幣7千億元以上，亦成獲利一大動能。

據金管會統計，今年前9月壽險稅前獲利達3597億元，創歷史同期及全年的獲利新高紀錄，比2020年同期成長82.9％，產壽險合計2021年稅前獲利應可達4千億元，逼近甚至可能超越銀行全年獲利金額。

主要是壽險業今年抓住百年難得一見的資本市場多頭行情，趁機實現股票及債券資本利得，再加上今年新台幣兌美元匯率升值幅度比去年同期小，匯兌壓力比去年輕，因此獲利高度成長。

但9月資本市場亂流，台股、美股等主要市場下跌，債券殖利率反彈亦讓壽險持有的價券跌價，所以9月底壽險淨值跌至2兆5587億元，單月少了1329億元，是18個月來最大蒸發金額，即去年3月新冠肺炎漫延全球，資本市場大地震造成壽險淨值單月蒸發5337億元，今年9月則是疫情爆發以來，僅次於去年3月的淨值減少金額。

由於台美利差縮減、新台幣雖升值但仍相對穩定，所以壽險業今年花在換利換匯（CS）、無本金遠期外匯（NDF）等避險工具的成本減少，8月與9月單月都不到百億元，是金管會自2019年6月公布以來的新低，而壽險業9月增提51億元外匯準備金，月底餘額回升到340億元，但仍算相對較少的水準。