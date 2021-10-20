表演團隊連年遭火劫，從2008年雲門舞集，2019年優人神鼓，2020是紙風車，今年則是無垢舞蹈劇場，立委吳思瑤今日上午在教委會質詢時提出，國家應該要啟動典藏機制。

吳思瑤表示，在發生火災時，文化部第一時間給予緊急補助，中長程階段則是帶頭找地，思考倉儲物流園區，「這次無垢火災失去重要的手稿、舞譜，我認為目前欠缺一個國家帶動的全面性大規模的藝術典藏計畫，之前前瞻預算有做重建台灣美術史、音樂史，但是對於表演團體、劇團舞蹈這種的數位典藏，還沒有看到具體的倡議。」

吳思瑤建議，或許可以有個預算補助各表演團隊，和不同的單位合作典藏，但再長遠一點來看，還是應該要有國家典藏，她舉例，目前雲門舞集就是和交通大學合作，完成9千件影像、照片、期刊、論文、海報典藏，是很好的例子。

文化部長李永得表示，目前已經開始啟動，「一些表演團隊有一些比較高品質的錄影像，不只是保存，而是有用補助方式處理。」吳思瑤表示，她還是希望有國家規格的典藏，才是長久之道。