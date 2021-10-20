美國德州今天發生一架私人飛機墜機事故，事發當時飛機正要從機場起飛；所幸在機體陷入火海前，機上21人包括機組人員都安全逃脫。

電視畫面顯示，這架雙發動機型飛機先是撞翻一道柵欄而後止住，橫在田野的小徑上，消防人員對著燃燒的殘骸大量灑水，機身已化為灰燼，只剩機尾部分，並冒出大量黑煙。

德州凱蒂市（Katy）消防部門聲明表示，很幸運地，在飛機完全被大火吞噬前，機上21人包括3名機組人員都安然逃脫。

官員說，這架麥道公司（McDonnell Douglas）MD-87型飛機的目的地是波士頓，是在從布魯克郡（Brookshire）休士頓行政機場（Houston Executive Airport）起飛時墜毀。

當地媒體報導，機上乘客是一群棒球迷，準備去看美國職棒大聯盟MLB休斯頓太空人和波士頓紅襪今晚的季後賽。

休斯頓KHOU新聞（KHOU news）報導，飛機主人肯特（James Alan Kent）當時也在機上。

沃勒-哈立斯（Waller-Harris）的緊急服務部門主管吉布生（Tim Gibson）表示，乘客和機組人員都嚇壞了，但全部都自行掙脫。

吉布生說，消防人員盡全力控制飛機燃燒火勢，已將火撲滅。

官員說，乘客中有一名10歲大的孩子，兩人輕傷送醫，其中一人在飛機撞擊後出現背部疼痛。

沃勒郡郡長杜洪（Trey Duhon）在臉書表示，這架飛機在跑道盡頭仍未升到應有高度，衝過莫頓路（Morton Road），最後在機場北邊田野上停住，起火燃燒。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1101020