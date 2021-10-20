我國於2002年元月以「台灣、澎湖、金門、馬祖個別關稅領域」名義正式加入WTO(世界貿易組織)，加入20年來我並未調整配額外關稅，但為進一步保護我農產，農委會今(20)日證實，大蒜、紅豆的配額外關稅將提高3分之1，目前已提到財政部關稅稅率委員，行政院通過後即可上路。

農委會今日於立法院經濟委員會就「台灣農漁產業生產概況、內外銷情形及降低中國貿易依存度精進措施」進行報告，並備質詢。

關稅配額部分，農委會指出，紅豆每年配額量2500公噸，進口期間4月1日至12月1日，配額外關稅每公斤22元，希望機動提高為29元；蒜頭每年配額量3500公噸，進口期間10月1日至12月31日，配額外關稅每公斤27元，希望機動提高為36元，一方面降低進口量，也穩定國內價格。

根據農糧署統計，2020年我蒜頭收成量4萬4946公噸，進口量1萬8803公噸；紅豆收成量1萬2784公噸，進口量1006公噸。

農委會主委陳吉仲表示，自2002年加入WTO後所有農業部門市場的關稅與關稅配合都沒有調整過，雖然配額內的都是低關稅，但有時進口量會超過配額，這次會針對大蒜、紅豆調高配額外的關稅，大蒜待財政部關稅稅率委員會通過後會報給行政院，也要同步報WTO，利害關係國有任何意見會在WTO處理，但通過後我們可以先執行。

農委會國際處長林家榮表示，因為蒜頭會有產季的區隔，國內產季之外就會透過進口來互補，蒜頭是用標售的方式來進口。此外紅豆正提到關稅審議小組，下次議程財政部會排入，希望今年底前兩案都可通過。

有加工業者說，台灣蒜頭因為不夠所以才需要靠進口補足需求，但業者不會去做賠本生意，如果配額關稅調漲影響到價格，到後來還是由消費者承受。