網路資安廠商Check Point調查指出，2021年全球機構每週受攻擊次數較2020年增加了40％，其中全台灣每週平均遭受2548次攻擊，較2020年增加32％。

Check Point表示，全球遭受攻擊次數雖然在去年3月前稍微減少，但在那之後，每間機構每周平均受攻擊次數顯著回升；直至今年9月，全球每間機構每周平均受攻擊次數以超過870次創下新高，為2020年3月的兩倍多。

非洲是最常被網路攻擊鎖定的區域；歐洲和北美則是在2020年及2021年間受攻擊次數增加最多的地區。非洲各機構在2021年受攻擊次數最多，每周平均遭遇1615次攻擊，較去年增加15％。排名第二的則是亞太地區，每間機構每週平均遭遇1299次攻擊（增加20％）；接下來依序是拉丁美洲，每周平均發生1117次攻擊（增加37％），歐洲為665次（上升65％），北美則為497次（增加57％）。

若依產業別區分，教育和研究機構受攻擊次數最多，每間機構每周平均遭受1468次網路攻擊，較2020年增60％；其次為政府和軍事機構，平均受攻擊1082次，增加了40％；醫療保健亦有752次，增加55％。

此外，Check Point Research更觀察到今年全球每周平均每61間機構就有一間遭受勒索軟體攻擊，較去年增加了9％；而全台每周有8.5％機構受勒索軟體影響，較去年增加74%。

網路服務供應商／託管服務供應商（ISP／MSP）是受勒索軟體攻擊最頻繁的產業；2021年，這類機構每週平均每36間就有一間會受到勒索軟體攻擊，年增32％。其次是醫療保健產業，每44間機構就有一間受攻擊，上升39％；第三是軟體供應商，每52間機構便有1間受攻擊，上升了21％。

而亞太地區是勒索軟體鎖定的熱門目標，今年每周平均每34間機構便有一間受攻擊，不過已較去年下降了一成。其次是非洲地區，每48間機構有一間受到勒索軟體影響，減少7％；拉丁美洲則是每57間機構就有一間受攻擊，上升6％。

殭屍網路是今年以來對各機構影響最大的惡意軟體類型，每周平均有超過8％的機構受到影響，較去年下降9％；其次則有4.6％的機構受銀行惡意軟體攻擊，增加了26％，以及4.2％的機構受加密貨幣挖礦軟體影響，減22％。

Check Point Software數據研究經理Omer Dembinsky表示，十月是資安意識月，因此想藉此機會來呼籲，每個人在保護全球資訊安全中皆扮演著重要角色。自全球疫情爆發以來，網路犯罪者不斷利用眼前的機會發動攻擊；隨著網路攻擊數量持續上升，Check Point Software建議，企業採取預防性資安部署，而不是在傷害造成後才試圖補救。