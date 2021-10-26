由於市場對企業財報樂觀，加上隔夜美股全漲，26日日股開高走高。早盤結束時，日經指數收29100.57點，漲500.16點或1.75%，權值股中的迅銷漲4.2%，軟銀則漲2.2%。同時，在鋼鐵類股上漲2.6%的帶動下，類股齊漲的東證收2019.3點，漲23.88點或1.20%。

為了籌措2011日本大地震重建經費，當地政府決定以820.6日圓價位，出脫高達10.3億股，相較25日收盤折價2%的日本郵政股票。順利的話，日本政府可拿到8367億日圓，約74億美元賣股資金。但日本郵政26日股價表現絲毫不受影響，盤中還一度上漲超過4.5%。

上漲2.4%的索尼將在28日公佈最新財報，目前股價也創21年以來新高點。汽車零組件製造商日本電產，26日也將公佈最新財報，漲幅一度為0.4%。

分析師認為，在超級財報周之際，目前日經兩萬九是個心理關卡，觀望投資人希望大盤能先守穩再說。