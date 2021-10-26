科技部統計，台灣發展重心的科學園區，中科、南科從業員工數近五年增加10％高於竹科8％，產業發展吹南風是否會帶動南移意願？104旗下104玩數據指出，最近十年內畢業的103萬名畢業生，北部學校畢業生僅10％「南移」工作，但23％中南部學校畢業生勇敢「北漂」。不過，北漂後，近69％想回中南部，但又怕薪水打折、找不到工作，有71％的人在「天人交戰」。

104玩數據網路問卷調查290名北漂族（家鄉在中南部但目前在北部就業或就學）意向，68.6％的北漂受訪者有南移念頭，但心動卻無法馬上行動。主要的吸引力有兩大，一是返鄉可陪伴或照顧家人（49.1％）、喜歡南部的天氣（47.4％）；但同時也有兩大阻力，包括怕中南部找不到工作或找不到適合工作（68.3％）、怕中南部薪水打折（67.6％）。其中，39歲以下青壯年最掙扎找不到工作，40歲以上中年最憂慮薪水打折，使得想南移的北漂族中，71.4％高度掙扎是否返鄉工作。

職人想返鄉，新鮮人呢？104玩數據觀察，最近十年內畢業的103萬名大學以上畢業生就業軌跡，雖南部工作數增加，但北部畢業生僅6.1％到中部工作、僅4.3％到南部工作，中部畢業生有27.7％北漂、南部畢業生有23％北漂。

北中南各區以「在地工作」比例為主，但「跨區工作」仍以中南部「北傾」為多。另，新鮮人南移最受青睞的前三產業為半導體、餐飲、軟體網路業。

南移好嗎？104玩數據網路問卷調查1717名中南在地工作者（家鄉在中南部，且目前也在中南部工作），找出中南部工作的三大優勢：可以陪伴照顧家人，或被家人照顧（62.3％）、薪水略低支出低，較易存錢（36.7％）、喜歡南部的天氣（32.8％），不論年齡一致贊同與家人相處是最大優勢外，青壯年更贊同中南部儲蓄的優勢，中年則喜愛中南天氣的勝過北部的特質。