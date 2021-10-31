女星鄭家純（雞排妹）今年7月遭A女控訴是小三，儘管馬上出聲駁斥，仍被大批網友批評，風波最終在男方及A女的道歉聲明下落幕。不過，雞排妹不滿遭酸民惡意攻擊，今（31日）凌晨宣布提告北、中、南各10位網友，強調不接受和解金。

鄭家純31日在臉書公開一位酸民求饒的對話截圖，發文表示自己是個不會利用官司搏版面的人，出道9年來從未告過酸民，只不過7月時因被網友誤會當小三，無故承受大量罵聲，當時已經溫馨地提醒誤會她的人刪留言，「過了兩天還不刪被搜證，北中南各提告十位，如果你是那1/30，現在被傳去做筆錄，再來跟我求情，我認為這是你不珍惜你自己的下場。」看到這名網友聲稱「這幾天才對自己言詞感到後悔」，鄭家純忍不住諷刺：「七月中到現在超過三個月了」。

發文不久，鄭家純再PO文向網友喊話：「對於『只是講講不敢告酸民，告這麼多人要花多少錢？』這個言論我非常困惑，在此告知單純的你們，我不接受和解金，幾十萬官司費是我在付，不用假好心替我擔憂。」她強調自己沒做的事情就是無法吞忍罵名，就算A女刊登道歉聲明還是會提告，「慈悲不需要浪費在充滿惡意的人身上。七月中講過了，要跟我玉石俱焚嗎？那也要看看能走出大火的是誰。」