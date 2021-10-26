中光電（5371）召開線上法人說明會，公佈第三季財務報表。第三季合併營收為130.46億元，受惠於旺季效應，較第二季成長12％，並較去年同期成長9％。合併毛利率較前一季之18.4％略減至18％，主要係產品組合差異所致，較去年同期之17.6％則增加0.4％。合併營業淨利為6.16億元，較第二季成長60％，並較去年同期大幅成長74％。合併稅後淨利為5.89億元，較上一季合併稅後淨利5.52億元及去年同期之5.53億元皆成長約7％。歸屬母公司股東之淨利為5.69億元，比上一季成長4％，較去年同期略減3％，基本每股盈餘為1.46元，亦較前一季及去年同期增加。

今年前三季合併營收為347.19億元，在兩大產品線營收皆較去年成長帶動下，年增12％。在營收及廠效率雙雙提升下，前三季合併毛利率達17.7％，合併營業利益為10.8億元，較去年同期大幅成長123％。合併稅後淨利15.04億元，年成長48％。歸屬母公司股東之淨利則為15.04億元，較去年同期成長32％，前三季以加權平均流通在外股數計算之每股盈餘為3.77元，以期末股數計算之每股盈餘則為3.85元。

為達全球策略佈局以及資源整合綜效，中光電於今年7月份調整集團管理架構，成立顯示事業群，由林惠姿總經理統整負責節能產品、影像產品及涵蓋AR/MR與嵌入式應用產品之創境產品事業群，以專注及優化顯示產品事業並穩健成長。陳士元總經理則專責Optoma自有品牌事業發展，擔任奧圖碼董事長暨執行長，以積極落實「全球化佈局，在地化經營」的品牌經營方針。中光電同時於25日董事會通過任命吳秀蕙為總經理，負責解決方案事業群，統籌與智能感測/機器人/物流等AIoT解決方案相關子公司之營運，並深耕與拓展中國區市場。中光電集團將藉由組織運作之調整，實現更迅速更有效率的在地化經營模式，以創造更高價值。