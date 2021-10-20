在華爾街隔夜強勁收盤情形下，日本股市周三上漲。但是大部分漲幅都被抹去，因為投資人對美股期貨疲軟和公債殖利率的上升持謹慎態度。

周三日經225指數收漲40.03點或0.14%，為29255.55點；日經早盤一度漲0.9%。東證一部指數漲1.10點或0.05%，為2027.67點。

由於強勁財報，大型科技和醫療公司上漲，推進華爾街股市隔夜上漲。

在亞洲交易時段，10年期美債殖利率觸及1.673%，約近5個月高點。

大和證券資深策略師Kentaro Hayashi表示，日本股市在盤中稍早的時候追蹤了華爾街股市隔夜穩健收盤而大漲，但多數的漲幅都因美股期貨在亞洲交易時段下跌而回吐。

晶片設備商東京威力科創漲幅幾乎被沒收，收漲0.4%。

在國債殖利率上升之下，券商經紀股和銀行股分別上漲1.52%和1.83%。

航空股和鐵路股也在經濟復甦希望下，取得進展，分別漲3.14%和1.83%。媒體報導，東京都政府計畫在下周放寬對居酒屋和餐廳的新冠管制措施。

在33個次指數中，航運股是最大輸家，跌3.25%。