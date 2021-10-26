受到企業財報將出爐和華爾街隔夜彈高的帶動，日經周二收高。標普和道瓊隔夜也創新高。

周二日經225指數收漲505.60點或1.77%，為29106.01點。東證一部指數漲22.98點或1.15%，為2018.40點，33個板塊有31個上漲，航運股領跌3%，銀行股跌0.3%。

重量級個股，優衣庫擁有者迅銷(Fast Retailing)和軟銀分別大漲5%和2.2%。

日本一家證券公司參與者表示，除了美股升高之外，沒有太多特別的推升因素。

標普500開盤前美國e-mini期貨升0.3%，日本以外的亞太股市指數也小幅走高，進一步支撐市場買氣。

標普500成分股重量級公司即將發布業績報告，例如蘋果、亞馬遜、Alphabet等。

Sony發布財報前夕，大漲2.6%，股價收在13410日圓，創2000年以來紀錄。

日本一家證券公司另一名市場參與者表示，在財報季全面展開之前，市場將注意力集中在重要心理關卡2.9萬點，投資者可能希望指數到那裡之時才採取觀望態度。

Panasonic漲5.6%。該公司周一稍晚展示了最新特斯拉電池的原型。

NTT上漲5.4%。投資人對於修訂後的中期商業策略感到樂觀。

在野村上調目標價後，豐田供應商電裝(Denso)漲2.9%，豐田也漲1.7%。