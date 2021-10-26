美企樂觀財報，提升了廣泛的經濟前景，美股隔夜收高。但是對中國房地產產業的新疑慮，打擊了港股表現。
周二香港恆生指數收跌93.76點或0.36%，為26038.27點。國企股(H股)跌62.65點或0.67%，為9259.43點。
內房股跌4.3%。中國將加徵房地產稅的消息繼續發酵。
當代置業停牌。該公司周二傳出未能支付2.5億美元周一到期債券，成為另一家未能支付債務的中國房產公司，加深市場對房地產產業的擔憂。
海底撈跌4.9%，為連四跌，報25.25港元。瑞信調降目標價兩成，來到25.5港元，並預期今年關店家數為150家，高於原先預估的20家。
汽車股繼續上漲3.6%。五菱汽車漲14%，小鵬汽車漲8.7%，理想汽車漲5.4%。
比亞迪漲2.6%，報310.8港元。由於鋰電池原材料上漲，市場傳出比亞迪將EV電池單價上調不低於20%，11月1日起所有新訂單統一簽新合約。
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