美股雖續漲，台股20日開高後震盪走低收小黑，外資轉為小幅賣超卻續匯入，激勵新台幣強勢不變，再闖一關升破27.9元，但進口商買匯使得升幅減少，午後外資匯入縮手，終場收在27.911元兌1美元的逾二周新高，升值2.4分，為連續六個交易日收高，台北外匯經紀公司成交量9.12億美元。

外匯交易員表示，美股科技股領漲，四大指數全續收紅，主要亞股卻漲跌互見，台股開盤後啟動攻勢衝「萬七」（17000點），但因反壓力道不小，隨即震盪走低，在平盤上下攻防，最後小跌12點至16887點。外資轉為小幅賣超台股新台幣49億元，卻仍匯入資金，及出口商拋匯力挺，新台幣升勢強勁，盤中最高升抵27.856元。午後外資匯入縮手，及進口商順勢買匯後，又回到27.9元價位。

外匯交易員指出，聯準會（Fed）11月利率決策會議，如無意外將宣布啟動縮減購債，美債殖利率近來又走高，及通膨升溫效應揮之不去，加上國際油價飆漲，市場諸多利空還有待消化，金融市場逆風未除，使得外資操作上相對偏保守，後續動向如何，仍將主導新台幣升貶，決定能否維持在27元常態。