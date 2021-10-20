大陸國務院新聞辦今天（20日）舉行前三季度央企經濟運行情況新聞發佈會，有媒體提問：今年是大陸國企改革三年行動的攻堅階段和關鍵時期，前三季度國企央企改革，尤其是三年行動取得哪些重要進展？今年要完成70％以上的目標任務，請問目前國企改革的難點在哪裡？下一步的改革重點在哪些方面？

對此，大陸國務院國資委秘書長、新聞發言人彭華崗表示，這次改革是每月一主題，把推進會一直開到基層企業。截至8月底，各地、各中央企業改革任務完成率分別達到了63.3％和50.6％，其他改革措施也都已經全面啓動，加快推進。從現在來看，總體的進度符合預期要求，改革的不斷深化應該說有力破解了一批體制機制的難題，國有企業改革這麼多年，始終存在一些制約企業高質量發展的深層次問題。

彭華崗舉例表示：過去三項制度改革，老說「三能」，就是能上能下、能進能出、能高能低，這是30多年的改革一直在說的事，也成了難啃的硬骨頭。這次三年行動過程當中，通過抓經理層成員任期制和契約化管理，以上率下推動國企改革。以前經常說讓職工能進能出，如果幹部都有鐵飯碗，改革推進確實有困難，所以改革還是要從上面推起，改革要先改主席台、再改前三排，這個改完了以後，職工的改革就更好改了。

彭華崗表示，截至8月底，96.9％的中央企業建立子企業經理層成員任期制和契約化管理制度，比2020年年底提高了30.3個百分點，已經與經理層簽訂了有關契約的子企業佔到了68.3％，比去年年底提高了45.6個百分點。另外，困擾國企改革發展多年的國有企業辦社會、廠辦大集體改革等歷史遺留問題，在這次三年行動中基本得到解決。

彭華崗表示，國資委通過不斷完善中國特色現代企業制度，理清和規範了中共黨委（黨組）、董事會、經理層等治理主體的權責邊界，應該說建立起權責法定、權責透明、協調運轉、有效制衡的公司治理機制，中共領導也持續得到加強。

彭華崗表示，國企改革總體上進展順利，取得了比較好的成效，也得到了方方面面的肯定，但還有一些改革舉措，儘管形式上已經做了，但實際效果還不太明顯，需要進一步往深改、往實改。如何使得每一項改革舉措都做到神形兼備，這是當前改革的難點，也是後續工作的重點。第四季度，將緊緊圍繞年底前完成總體改革任務70％以上的目標，壓實企業主體責任，聚焦重點難點和瓶頸，一項一項抓落實，確保各項改革任務加快落地，明年形成一批標誌性改革成果。