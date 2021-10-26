樹德科大校長陳清燿（左）與高雄海神職籃隊總經理王德堯26日簽署策略聯盟合作意向書，兩人交換紀念品。（林瑞益攝）

樹德科大與高雄海神職業籃球隊Aquas 26日簽署策略聯盟合作意向書，期待未來雙方能共同推廣籃球運動，一起打造運動城市風氣。高雄海神隊總經理王德堯勉勵學生，在日後實習時保持對工作的熱情與興趣，有助於未來在運動產業的多元發展。

雙方合作項目包括產業實習、實作，見習及觀摩等。樹德科大校長陳清燿說，學生求學唸書若無法用在實務上，那就很難發揮知識；以往，休閒遊憩與運動管理系在潛水運動與體適能都有豐富具體的實習場域，此次與高雄海神職籃隊合作，將讓該校球隊在實作上往前邁開一大步，未來學生都可親自體驗職籃賽事、活動經營、行銷企畫等方面，達到學用合一。

王德堯說，學習與實務雖非最直接關係，但在做簡報時就像是在校的學習報告，過程中的溝通或如何讓報告產出內容等，是求學過程中的直接學習。他也提醒學生，要保持對工作的熱情與興趣，無論是求學、實習或工作，都必須從始至終保持學習態度。

王德堯也建議學生，在校期間辦活動的資歷也是業界徵才最在意的履歷表，不用侷限在每一項學習，應多面向接觸學習，未來才可以在運動產業有多元發展。

今年成立的高雄海神職籃隊隸屬於國揚集團，為T1台灣職業籃球聯盟成員之一，並以高雄巨蛋為主場，第1個球季預計從今年12月18日正式開打，至明年4月底，預計主客場共30場賽事，在高雄即有15場。

國揚集團是台灣集體型企業，旗下有漢神百貨、漢來飯店、觀光飯店、餐飲事業及不動產建營造等事業。