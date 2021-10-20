敘利亞軍方今天在首都大馬士革遭炸彈襲擊，約一小時後，政府軍砲擊聖戰分子掌控的伊德利布省住宅區，法新社指出兩起攻擊至少造成27人死亡，是數個月來死傷最慘重的衝突。

敘國一輛軍用巴士在大馬士革（Damascus）遇襲造成14人死亡，目前尚無團體宣稱犯案，敘利亞新聞社（SANA）稱這是「恐怖分子」策動的攻擊，並引述軍方消息人士指出，炸彈在巴士經過位於首都心臟地區的國家博物館附近一處橋樑時被引爆。

約一小時後，政府軍砲擊反對勢力掌控的伊德利布省（Idlib）埃里哈城（Ariha），死亡人數增至13人，其中有數名學童。

當地居民崔西（Bilal Trissi）告訴法新社：「他們轟炸我們的社區和市集。孩子死了，還有人失去了四肢…我們不知道為什麼，我們有何罪？」

敘利亞政府稱為期十年之久的內戰已終結，並承諾國家穩定以決心開始重建工作和投資計畫，但大馬士革軍用巴士爆炸事件將挑戰當局戰爭結束的主張。