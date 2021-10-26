台灣民意基金會今天公布最新政黨支持度民調，民進黨27％、民眾黨18％、國民黨16％、時代力量5％，民眾黨支持度首度超過國民黨，暫時躍居台灣第二大黨。對此，前民進黨立委林濁水表示，「很震撼」，並問是否國民黨「最近有什麼大錯特錯的？不是對了還更加對了？」

台灣民意基金會今（26）日公布最新政黨支持民調，在20歲以上的台灣人中，27%支持民進黨，16%支持國民黨，18%支持民眾黨，5%支持時代力量、4%支持台灣基進，有27%中性選民。基金會董事長游盈隆表示，民眾黨一舉超越國民黨，躍居台灣第二大黨，是史上第一次，堪稱「10月最大驚奇」。

除林濁水「很震撼」外，並質疑國民黨「最近有什麼大錯特錯的？不是對了還更加對了？

不是有史以來最認真悍衛祖宗牌中華民國，還最賣力痛擊抗中保台份子了嗎？」；民眾黨立法院黨團幹事長蔡壁如則解讀，民眾黨在疫情期間理性問政跟監督政府，撐出第三勢力的中道力量。

前國民黨主席、現任台中立委江啟臣被問及此事時，他表示，民調起起伏伏，難免上上下下，不管任何人帶領黨都要小心警惕，畢竟政黨競爭不進則退，大家都在爭取民眾支持，國民黨作為在野黨必須以民為本，隨時注意民意動向，相信往這方向努力定能獲得民眾支持。