聯合國氣候變遷大會（COP26）即將登場，預期將聚焦於全球對抗氣候變遷的具體行動，減碳排已是國際趨勢，企業也積極實現零碳轉型。渣打國際商業銀行發布「零碳未來」調查，深入探討台灣企業減碳的進度。調查結果發現，57％的台灣企業仍未有減碳相關規劃；多數已啟動減碳行動的企業，則以節能節電與採用環保原料或製材為較常見的作法。

渣打銀行總經理韓德聖（Ian Anderson）表示，氣候變遷是全人類共同面臨的挑戰，台灣也不能倖免於外，日前政府也展現決心，計畫在2025 年達成減碳20％、2050 年實現淨零碳排的目標。渣打銀行也以具體行動響應，為全球永續環境貢獻心力，渣打集團規劃將在2030年達成營運淨零排放，2050年達成投融資淨零排放的目標。

渣打銀行更積極將金融本業結合永續發展，今年與日月光集團完成簽署5.05億美元的永續績效連結貸款，為全球半導體封裝測試廠中第一筆永續績效連結貸款。不僅發揮金融業的關鍵角色，協助客戶推動永續目標，也期盼能號召更多企業重視永續議題，發揮正面影響力。

除了透過金融業務協助客戶實現減碳願景，渣打銀行也期待透過多元管道，提升大眾對於永續及減碳議題的關注。調查結果指出，近6成（57.1％）台灣企業仍未開始減碳轉型的相關規劃，更有78.6％的受訪企業坦承不知如何計算碳足跡。至於已啟動減碳行動的企業中，有3分之1表示在尋求外部單位協助，另有3分之1企業則處於盤點碳排放量的階段，顯示企業需投注更多心力與資源，加速減碳轉型，方能與國際趨勢接軌。

針對企業減碳的相關進展，75％的受訪企業自認進度不足，僅有約25％受訪企業認為與同業相比，自身企業減碳成績已達「及格」或以上標準；在推動減碳過城中，將近3分之2的受訪企業皆認為「外部專業單位或顧問」與「政策方案引導與獎勵措施」將是最有效的驅動力，其次是「借鏡參考國內外成功案例」（50％）。