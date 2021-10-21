民眾黨立委邱臣遠昨開記者會，批農委會目前15個還在使用的APP，粗估花費高達4200多萬元，但部分APP下載使用次數偏低、使用者評等不佳，農委會無績效管考，放任蚊子APP蠶食鯨吞人民的納稅錢，今農委會主委陳吉仲反擊，批政治人物不能為了政治操作，用不實資料來批評農委會，「我無法接受」，也會傷害到所有農漁民。

陳吉仲今到嘉義縣了解東石鄉漁港建設需求時，被問到邱臣遠質疑農委會APP實際效益，陳吉仲先反駁政治人物不能為了政治操作，用不實資料來批評農委會，接著說農委會的APP有對內及對外部分，對內有建置台灣各地農漁業災損等相關資料，可供了解農業受損的影響，但邱未詢問農委會人員，就說APP養蚊子，「對這種批評，我完全無法接受」。

陳吉仲說，像農遊券的APP，可以讓農遊券的發行，帶動農業和農村經濟，如果針對使用部分要再精進，農委會檢討、改善。

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