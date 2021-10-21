因應全球化、雙語政策的趨勢，新北各校紛紛與外國學校加強交流。新北市北大高中18日與加拿大布萊斯學院（Blyth Academy）締結姊妹校，未來2校學生可展開雙向課程交流與分享，同時推動雙聯學制，學生可一舉取得台灣、加拿大高中學位，升學管道更為多元。

北大高中表示，布萊斯學院1977年成立，目前是加拿大最大的私立高中，並在安大略省有9個學校、線上學院，也是加拿大私校排名第一名，學生未來參加雙聯學制，將可同時獲得安大略省教育部高中雙聯學位（OSSD）與台灣高中文憑。

北大高中家長會長王亮淵表示，學校積極為學生爭取多元就學的機會，家長會樂見且全力支持的，期待未來高中師生不但可以與加拿大進行線上與實體的交流，也可以透過雙聯學制，成為與全球接軌的國際人才。

北大高中施雅慧校長表示，本校持續落實國際教育2.0的重要政策，透過姊妹校的締結，將大幅拓展全體師生的國際視野，也深化學生在永續議題（SDGs）的學習，而雙聯學制的推展，更是讓孩子走出舒適圈，積極投資未來，熱切期待孩子未來也能與學弟妹分享這段難得且豐富的學習歷程。