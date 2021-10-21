美軍表示，中國大陸近期正研發能夠搭載核子彈頭的極音速載具，以加強對美國的戰略嚇阻能力。不過智庫專家認為，美國現有的飛彈防禦系統「很差勁」，本就難以防禦大陸的洲際彈道飛彈，因此北京政府根本沒必要研發新武器來加強核子嚇阻能力。

《國防新聞》（Defense News）21日報導，智庫「卡內基國際和平基金會」（Carnegie Endowment for International Peace）核子政策資深研究員潘達（Ankit Panda）指出，雖然中國大陸近期展示的極音速載具確實對美國造成麻煩，但並未根本性地顛覆戰略穩定或嚇阻，因為美國現有的飛彈防禦系統「很差勁」，本就難以阻擋攜帶核武的洲際彈道飛彈，因此中國大陸其實並不需要這類能力。

不過潘達表示，若美國推行中的新一代感測器與攔截器獲得成功、得以進一步加強飛彈防禦能力，中國大陸和俄羅斯的嚇阻能力便將受到影響，可能因此對極音速載具等新興技術感到興趣；但他認為不應將此次試驗視為中國大陸的新核武模式，因為尚不清楚該測試的目的，測試本身也偏離目標達數十英里，並未完全成功。

《金融時報》（Financial Times）16日透露，中國大陸曾於8月試射能搭載核彈頭的極音速載具，據稱是結合分離軌道轟炸系統（FOBS）和極音速武器等2項技術，美國北方司令部（Northern Command）司令范赫克（Glen VanHerck）上將稱其將對現有預警系統構成挑戰。《日經亞洲》（Nikkei Asia）21日更指出，中國大陸7月便曾進行過一次測試，8月已是第2次測試。