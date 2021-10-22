出身於中國大陸的全球知名鋼琴家李雲迪在北京嫖娼被捕，震動了古典音樂界與娛樂界。古代西方音樂家喜好流連煙花巷者不在少數，但那是在訊息不流通的社會，在現代社會中，依靠名氣與形象的文化工作者犯上嫖娼的醜聞，等於是事業判了死刑，英國名演員休葛蘭就是最鮮明的例子。因為對文化事業經紀商來說，明星的嫖妓醜聞是生意問題，不是道德問題。

2016年李雲迪在美國紐約卡內基音樂廳舉行獨奏音樂會。（圖／中新社）

1982出生於重慶的李雲迪在2000年的18歲那年獲得第14屆蕭邦國際鋼琴大賽金獎，是首位獲得此一殊榮的中國鋼琴家。不只如此，李雲迪獲獎的這屆是蕭邦國際鋼琴大賽連續2屆金獎從缺之後所獲得，對於5年一次大賽而言，李雲迪是15年來唯一的蕭邦鋼琴大賽金獎得主，而且是史上最年輕的獲獎者。據比賽評審表示，從第一輪比賽起，李雲迪已被看好極有希望奪魁，最後獲獎時也是評審與外圍樂評們眾望所歸，其風光程度自是非同凡響。

李雲迪在2000年的18歲那年獲得第14屆蕭邦國際鋼琴大賽金獎，是首位獲得此一殊榮的中國鋼琴家，也是這項國際最頂尖音樂賽事歷史上最年輕的獲獎者。圖為李雲迪2000年獲獎賽事演出的神情。（圖／網路）

李雲迪的老師但昭義在他奪金後對國際媒體說：「我就是要告訴大家，我們中國人演奏的蕭邦是這樣的！音樂是無國界的！我們要展示給世界看我們對蕭邦的理解！」此語一出，李雲迪的成就對中國人而言還帶有強烈的民族英雄色彩。此後他在國際上成為為炙手可熱的鋼琴王子，國際各種演出與錄音邀約不斷，加上年輕與俊秀外表，經紀商為他營造的形象也從傳統媒體到網路上一片長紅。

數年的音樂家風光也並非沒有壓力，同樣出身於大陸的另一名傑出鋼琴家郎朗在2002年獲得伯恩斯坦藝術成就大獎後，成為與李雲迪相抗衡的國際鋼琴家明星。兩人都經常受邀上電視節目訪與表演，不過李郎兩人的音樂風格迥異，李雲迪較為內歛沉著，郎朗則豪放而誇張。

2013年後李雲迪把音樂事業重心轉回大陸，隨著媒體環境的改變，他在音樂版塊的新聞已遠遠不及在娛樂版塊花邊新聞的曝光率。圖為李雲迪2019年的演出。（圖／李雲迪臉書）

令音樂界極為意外的是，2008年李雲迪遭到所屬發行公司德國留聲機公司（Deutsche Grammophon）解約，改與郎朗簽約，當時許多樂評認為，李雲迪比較專注於音樂表現，不如郎朗在鏡頭前表演能引起話題並吸引一般民眾，而唱片公司認為在電子媒體時代，音樂家在鏡頭前的表演更重於音樂本身，因此決定更換簽約的鋼琴家，此一決定無關音樂，純粹是商業考量。而在唱片公司換人之後，郎朗誇張的表演也確實受更多非專業音樂愛好者的喜歡，唱片與音樂會業績出現非常明顯的成長。

有些長期關注李雲迪的樂評認為，2008年德國留聲機公司解約的決定很大程度影響了李雲迪的鋼琴家生涯。雖然過去也常上電視受訪，但因為個性上較為靦腆，在鏡頭前的形象仍維持與其音樂一樣的內歛風格。2008年之後，李雲迪更多的參與電視節目，積極改變過去的溫文儒雅形象，不只大量參加綜藝節目爭取曝光，甚至還在節目中唱歌跳舞，舉辦脫口秀，讓自己成為一位具有鋼琴家光環的娛樂界明星。在2012年之後，李雲迪個人琴藝的轉型並不十分成功，但在娛樂界炒作新聞的慣性下，與男星王力宏交往的緋聞反而成為娛樂新聞的主流熱門話題。

李雲迪2013年出席芭莎男士品位成功年度人物頒獎典禮，與演員梁家輝、段奕宏等明星同場亮相。（圖／新華社）

李雲迪的轉變帶來不少批評，一些古典音樂界專業樂評認為，李雲迪以全球頂尖鋼琴家的身份不斷參與通俗的綜藝節目，降低了自己的格調，同時也荒廢了琴藝。果不其然，李雲迪後來在演奏會上出現幾次彈錯音的意外，使用iPad電子樂譜也在演出中出錯，都隨著他的形象爭議成為音樂界的熱門話題。2013年後，李雲迪把音樂事業重心轉回大陸，隨著媒體環境的改變，他在音樂版塊的新聞已遠遠不及在娛樂版塊花邊新聞的曝光率，有關他讓自己的形象過度商業化的批評也愈發地侵蝕他在古典音樂界的聲譽。

改變個人形象與事業風格對李雲迪來說也有他的想法，他曾表示，外界可能認為參與綜藝是不務正業，但對他而言，則是希望藉此吸引更多原本對古典音樂沒有興趣的年輕人，透過他來接近並感受古典音樂。這種跨界擴展受眾的做法，確實也吸引到一些從未對古典音樂感興趣的新粉絲，不過，有些樂評認為，李雲迪想法固然不錯，但不能因此而荒廢了做為音樂家的專業，因為李雲迪擁有古典音樂界最高的光環，也承載著許多愛好音樂的華人對他更上一層樓的期待。

四川音樂學院動作很快，才傳出李雲迪嫖娼被捕，他在四川音樂學院的工作室招牌立即被撤除。（圖／網路）

現在李雲迪爆發嫖娼事件，對大陸上眾多學琴兒童、青少年及其家長來說猶如明天霹靂，中國大陸古典音樂消費市場本來就存在大陸評論者所說的「裝B」現象，音樂明星搞成了嫖娼八卦新聞，古典音樂消費者再怎麼裝也裝不下去。在國際上也是如此，英國帥氣暖男明星休葛蘭因嫖妓醜聞摔得鼻青臉腫，對於文化地位更高的古典音樂家，那肯定要摔得血肉模糊了。