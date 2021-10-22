歐股周四穩定在近六周高點不遠處。市場對防禦型和成長型股票的買進，抵銷了採礦股和思愛普(SAP)的下挫。

周四泛歐Stoxx 600指數低開，收跌0.36點或0.08%，為469.71點；此前一個交易日為下挫0.6%。

美國銀行一位歐股策略師本月稍早將泛歐股市基準指數的年底目標訂在420點，意味著歐股可能還會降10%。而債務問題連連的房地產開發商中國恆大再爆出26億美元的資產無法賣出，也壓制了市場買氣。

鐵礦石和賤金屬價格暴跌，對中國有較大曝險的採礦股跌0.6%。僅管報出第三季整體產量上升2%，在英股上市的英美資源(Anglo American)跌2.7%。

AJ Bell金融分析師Danni Hewson對此指出，房地產開發商恆大的新事件，也讓投資人無法擺脫對礦業股的擔憂。此外，一家又一家公司警告，供應問題和物價上漲不會是曇花一現，也將影響企業獲利。

思愛普跌3.2%，對歐股拖累最大。該歐洲市值最高科技公司第三季業績表現良好，但交易員對該公司軟體授權業務的前景不甚滿意。

瑞士工程公司ABB大跌6.2%。該公司下調全年銷售前景，並警告零件短缺。

富豪汽車跌0.4%。該瑞典汽車製造商指出，晶片短缺導致需求強勁的卡車部門，其生產受衝擊。

挪威的Nordic半導體跌12.4%。該無晶圓晶片商核心獲利微幅下滑，並警告成本的上升。

銀行股也不好受，下跌0.4%。巴克萊和芬蘭的北歐銀行儘管發布了不錯的季度業績，但股價表現不佳。

在聯合利華威猛的第三季業績助攻下，個人和家用商品股上漲0.8%。

在愛馬仕上季銷售強勁和勁揚1.4%之下，奢侈品股也上漲。

Cartier擁有者歷峰集團上漲0.4%。匯豐將該股票從中立上調為買進，並指出該集團在珠寶產業的領先和發展動能。