雖然晶片相關類股表現強勁，但市場對其它科技族群的財報偏向悲觀，因此28日日股走弱。早盤結束時，日經指數收28825.62點，跌272.62點或0.94%。東證收1999.86點，跌13.95點或0.69%，暫時失守兩千點關卡。

立花證券曾預估，部分日企的季報將低於市場預期，但公司自己下修財測，就是一個很大的警訊。因此，市場信心也會同時受到影響。同時，豐田財報下周將出爐，預料汽車製造相關業者會產生不同的影響性。另外，美國聯準會的政策會議，也是另個市場觀察重點。

機器人手臂製造業者發那科跌8.54%，因零組件短缺不得不看壞全年展望。同樣地，晶片不夠用車商減產也衝擊到日立表現，股價跌1.39%。電腦製造商富士通，對未來獲利前景不如預期下，也大跌8%。

28日，日本央行維持目前貨幣政策不變，並下全年修通膨目標與經濟成長。

不過，晶片製造商信越化學卻漲3.21%，半導體機台製造商迪恩士因獲利強勁大漲8.74%。同時，東京威力科創漲1.96%，愛德萬測試也漲3.61%。