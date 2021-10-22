陳柏惟罷免案明投票！朱立倫掃街全力催票刪Q 喊話：別自己做不好就搞意識形態

台灣基進黨立委陳柏惟罷免案進入最後一天衝刺，國民黨主席朱立倫上午穿上刪Q背心、表示他以志工身分爭取民眾支持同意罷免，獲得熱情迴響。而針對外交部長出訪捷克，朱立倫說，支持任何外交或出訪，但希望能對區域安全與兩岸關係都有更有幫助。

朱立倫上午到台中市大肚區永和宮參拜，面對熱情民眾，他表示，許多爸爸媽媽、阿公阿嬤都表達堅決反對毒品開放、關切空汙議題與反對萊豬開放的想法；對於長期違反民意、每天在立法院只想搞統獨或意識形態的行為，不是這個選區選民期待的。

朱立倫強調，對於台中二選區選民來說，大家更關心民眾健康與安全，呼籲選民23日站出來投票，是真正民主的展現。此外，接下來將舉辦的公投，不論是民間推動的2項議題或國民黨提出的2項，都會全力努力、齊心推動。

而針對外交部長出訪捷克，朱立倫說，他支持任何外交、出訪，但希望能對整個區域安全、國際局勢與兩岸都有幫助，國民黨更強調應注重區域安全、美中台關係及兩岸和平。