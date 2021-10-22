面對大量回台投資，台中工業用電大增，如何穩定供電避免停電危機？市議員施志昌22日質詢表示，增加燃氣機組不僅能增加供電，也兼顧減少汙染排放，市府不要在政治口水，阻擋燃氣機組設置。市長盧秀燕表示，不反對興建天然氣機組，但相對應燃煤機組必須退場，是市府一貫立場，也是市民期盼、世界趨勢。

台中市府今日在市議會專案報告，施志昌表示，整體用電狀況，這5年中部地區的用電成長率約2至5％，為了穩定經濟發展所需用電，並兼顧減少汙染排放，呼籲市府應配合中央政府循序漸進減碳的過程，達成減少空汙。

台中市議員施志昌22日質詢表示，增加燃氣機組不僅能增加供電，也兼顧減少汙染排放，市府不要再政治口水。（盧金足攝）

施志昌表示，台灣幾個重要燃煤電廠從2015年後都持續減煤，像是中火以及興達發電廠，實際發電量降到核可發電量的6成左右，但全台投資不斷回流，造成用電需求繼續上升。

施志昌說，根據主計處資料顯示，實際上台中的用電量已經是全國最高，且用電量年年上升。其中，台中從2015年工業部門的用電量快速成長，2015年是135.80億度，2019年工業部門用電量是196.47，相比之下這4年期間工業部門的用電量增加了44％，也就是說，近幾年工業成長也讓台中的用電量節節攀升。

施志昌呼籲市府，不要在政治口水，中央政府循序漸進減碳的過程，盧秀燕將「更新機組」計畫打成「擴建計畫」，控制燃煤量才能控制汙染源，跟用幾個機組根本無關，全台許多電廠實際發電量都已達發電許可上限，中火或是興達發電廠雖還有空間，但大家的共識都是持續減煤。

他強調，只有增加燃氣，才有空間減少燃煤，市府不願意合作，只會讓中火多燃一天煤，離減少空汙就遠一天。

環保局表示，市府近3年來強力督促中火減煤，但根據中火燃氣機組環評資料顯示，台電預估2025年2部燃氣機組上線後，4部燃煤機組轉備用，燃煤機組用煤量最多可達1260萬噸／年、常態情境為1185萬噸／年，常態情境僅比2020年減煤44萬公噸，顯示中火保留4部燃煤機組備用，僅為增加調度，讓中火可將每年最多1260萬噸的生煤量燒好燒滿，並未因為燃氣機組上線後，生煤用量因此更少。

環保局指出，中火仍有加速減煤減碳必要，市府重申，不反對興建天然氣機組，但相對應燃煤機組必須退場，這是市府一貫立場，也是市民期盼、更是世界趨勢。