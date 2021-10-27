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以太陽能奠定事業基礎的雲豹能源科技公司，看好全球發展綠能趨勢，逐步切入離岸風電、儲能等產業，蓄積搶食再生能源整合服務商機的實力。

台灣政府推動離岸風力發電的決心有目共睹，但經過多年努力後，由本土企業組成的「離岸風電台灣隊」才終於誕生；成員包括上緯新能源、天力離岸、永冠能源和雲豹能源公司，將合作爭取第3階段離岸風電區塊開發位於苗栗外海的兩大風場，分別是固定式基樁的Formosa 4，以及浮動式平台的Formosa 5，總裝置容量為4.4GW（10億瓦），未來則計畫走出海外。

上緯在國內有實際開發風場的經驗，天力製造風機葉片，永冠生產風機鑄件，在離岸風電領域都有相當程度的涉獵。其中，在離岸風電資歷最淺的雲豹能源，則是在太陽能電廠已有多年實績後，逐步拓展，完成再生能源整合服務領域的拼圖。

深耕太陽能 走輕資產路線

接受《財訊》 採訪時，雲豹執行長譚宇軒說：「台灣有很好的風場，因為沒經驗，先向外國人學技術，但台灣人學習能力強，沒有理由經過示範和潛力兩個開發階段之後還沒學會」。而且這也是台灣難得領先日韓的產業，因此希望到了離岸風電第3階段的區塊開發，台灣在技術、資金、人才等方面也國產化。

綠電正夯，加上由於法規要求用電大戶必須設置一定比率的再生能源，不少企業有客製化的需求，綠能整合服務的市場應運而生。在國內同類型業者中，有些業者從設備製造切入，有些業者擅長施工端，雲豹是少數沒有富爸爸撐腰的代表，發展的策略就是盡量讓自己維持輕資產，在整合布局的同時，活化每一筆資金。

《財訊》報導指出，雲豹成立初期選擇深耕太陽能市場，累計開發持有太陽能電廠裝置達300MW（百萬瓦），其中不乏許多指標性的案件。例如2016年在雲林縣四湖鄉，首次執行嚴重地層下陷的案子；2017年在立法院屋頂上設置太陽能裝置，是全球第3座綠能國會建築。台中市文山掩埋場的減碳量是全台最大，2期加起來達到3000公噸；高雄台船公司是全台最大單一屋頂型太陽能裝置；嘉義縣布袋鎮新塭有島內最大的滯洪池案場。

開發漁電共生案 谷歌入列

最近一個指標型案場，則是開發投資台南市北門區的漁電共生案。2018年雲豹即和恩富資本（Enfinite Capital LLC）合作開發，今年向合作夥伴買下這座170公頃、123MW的案場，和兩家壽險公司一起投資，預定明年併網。谷歌已在2019年認購其中10MW，是該公司在亞洲完成的第1樁再生能源交易案。法人指出，土地有限的情況下，目前大規模太陽能發電用地，漁電共生的發展機會較大。

在太陽能領域有這樣的成績，是不斷耐心與地主和政府溝通後解決問題的結果。但去年7月7日農委會公告，規定2公頃以下農地不同意變更使用地目種電（被稱為七七事變），國產署也禁止在高生態爭議區等地建太陽發電設備，讓不少光電業者投資血本無歸。